76 casos de infeção com coronavírus confirmados em Foz Côa

Os municípios da região começaram a publicar diariamente o relatório da situação epidemiológica referente a cada concelho. As informações divulgadas têm por base os dados disponibilizados pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda ao final do dia.

Na quinta-feira, Vila Nova de Foz Côa era o concelho mais afetado com 76 casos de infeção com Covid-19 e quatro mortes. Pinhel tinha 14 casos, onze dos quais em Pínzio, e Gouveia registava 12 pessoas infetadas. Trancoso (9) e Almeida (7) eram outros concelhos com situações reportadas pela ULS e divulgadas pelas respetivas autarquias, enquanto em Fornos de Algodres não casos registados.

Recorde-se que a ULS decidiu terminar com a disponibilização desta informação aos meios de comunicação social da região.