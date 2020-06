Fundão: Funcionária da Misericórdia infetada com covid-19

Uma funcionária do Lar da Misericórdia do Fundão testou positivo para covid-19, disse à agência Lusa o provedor da instituição, Jorge Gaspar. Este foi o único caso positivo detetado até ao momento, não havendo nenhum utente infetado no referido lar.

Os testes foram realizados após ser detetado, no passado sábado, um caso positivo de uma mulher de 60 anos, que realiza tratamentos de saúde fora da região. Após a confirmação do diagnóstico de covid-19 foram realizados testes à família mais próxima, onde se registaram mais quatro casos positivos, dois adultos e duas crianças. Um destes adultos é colaborador dos Bombeiros Voluntários do Fundão e o outro trabalha no Lar da Misericórdia do Fundão. Por este motivo foram realizados testes nas referidas estruturas. Nos Bombeiros os 27 testes realizados foram negativos, enquanto no Lar Misericórdia houve uma funcionária que testou positivo.

As duas crianças infetadas frequentavam um infantário em Aldeia Nova do Cabo, razão pela qual foram também realizados testes a todas as pessoas (crianças e adultos) que frequentam aquele espaço. Não são ainda conhecidos quaisquer resultados. O infantário foi ficou encerrado como medida de prevenção.