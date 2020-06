Manteigas limpa 16 trilhos pedestres do concelho

O município de Manteigas procedeu à limpeza dos 16 percursos pedestres do concelho integrados no projeto “Trilhos Verdes” para os tornar «mais atrativos».

«Esta iniciativa de preservação e manutenção dos caminhos e das veredas, outrora percorridas pelos pastores e gentes serranas, enquadra-se na valorização e promoção do território como destino turístico de natureza de excelência», sublinha a autarquia em comunicado. Segundo a nota, o corte de mato realizado foi adjudicado aos Conselhos Diretivos das Freguesias de Santa Maria e de São Pedro pelo valor de 14.455 euros.

Recorde-se que o concelho de Manteigas está totalmente integrado na área do Parque Natural da Serra da Estrela e possui mais de 200 quilómetros de percursos pedestres, que incluem 16 pequenas rotas integradas no projeto “Manteigas Trilhos Verdes” e duas grandes rotas do Zêzere e das Aldeias Históricas de Portugal.