Faleceu mulher ferida em explosão causada por fuga de gaz em Nespereira

Uma explosão provocada, ao que tudo indica, por uma fuga numa botija de gaz causou a morte de uma mulher de 88 anos na localidade de Nespereira (Gouveia).

O acidente aconteceu no sábado, tendo a octogenária sido projetada para o exterior da habitação pela força do rebentamento, que também derrubou a fachada da casa. A moradora sofreu queimaduras e lesões graves, tendo sido estabilizada no local e transportada para o Centro Hospitalar de Tondela-Viseu, onde acabou por falecer na segunda-feira. Já o marido, de 91 anos, também sofreu várias queimaduras e está internado no Hospital Sousa Martins, na Guarda. O imóvel ficou parcialmente destruído e não reúne condições de habitabilidade. O socorro às vítimas foi prestado por 14 operacionais dos bombeiros, GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu.