Neve corta estradas na Serra da Estrela e condiciona trânsito na A23

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão cortadas devido à queda de neve, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco. A circulação rodoviária está proibida nos troços Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro, Sabugueiro/Cruzamento de Gouveia, Sabugueiro/Penhas Douradas/Manteigas e Manteigas Piornos. Às 9 horas desta manhã, só se mantinham abertos os troços Covilhã/Piornos e Seia/Sabugeiro.

No distrito de Castelo Branco, há condicionamento na Estrada Nacional 18, na zona de Alpedrinha (Fundão) e na A23, na zona dos túneis da Gardunha, sendo que a circulação se faz apenas por uma faixa de rodagem em cada sentido.

Os distritos de Castelo Branco e da Guarda estão sob aviso amarelo devido à queda de neve, entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Este aviso, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.