CIMBSE pede clarificação «urgente» da imposição da quarentena

O presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela considera «urgente» uma clarificação das medidas a aplicar aos emigrantes e aos cidadãos que chegam à região oriundos do estrangeiro e de outros pontos do país.

«Os emigrantes estão a vir de todos os lados para os nossos concelhos, assim como os motoristas de transportes internacionais de mercadorias que regressam para junto das suas famílias», disse Luís Tadeu, que preside também à Câmara de Gouveia.

Para o autarca, essa «clarificação» da quarentena profilática deve ter «em atenção as efetivas necessidades que se vivem, nomeadamente em regiões de fronteira que estão a “levar” com a entrada de emigrantes e de pessoas que vêm de outros locais do país, onde se verificam casos graves de infeção».

Luís Tadeu afirma que se não forem tomadas medidas rapidamente, as consequências para a região «podem ser gravíssimas», por não existirem «mecanismos de proteção nas atuações das Câmaras Municipais e das autoridades policiais, que passam a não ter outra ferramenta a não ser recomendar em vez de impor» o cumprimento do isolamento profilático.