Pinhel declara situação de alerta municipal

A Câmara de Pinhel declarou a Situação de Alerta Municipal, que entrou em vigor às zero horas este sábado e terá a duração «previsível» de 15 dias, por causa da pandemia do coronavírus.

Esta determinação implica a proibição de todas as práticas de caravanismo e excursões turísticas e a necessidade dos «não residentes habituais darem conhecimento do seu regresso à Junta de Freguesia competente, imediatamente após à sua chegada» ao concelho. «Esta medida aplica-se às pessoas vindas de país estrangeiro ou de outro concelho do país», especifica a autarquia em nota enviada a O INTERIOR.

Os regressados ficam ainda obrigados a um isolamento profilático, ou “quarentena”, nas suas habitações durante 14 dias. O município vai também prosseguir as ações de desinfeção nas freguesias e sede do concelho, determinar a realização de ações de controlo do tráfego rodoviário e «eventuais restrições de circulação» para garantir o trabalho da Proteção Civil, Câmara, Juntas de Freguesias, Bombeiros e GNR.