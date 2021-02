Associação Académica da UBI contesta alterações no calendário escolar

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) manifestou o seu «descontentamento» perante as constantes alterações do calendário escolar por parte da universidade.

Após uma primeira alteração, nomeadamente da data da época de exames do primeiro semestre e da antecipação do início do segundo semestre, a AAUBI contestou a decisão e a universidade adotou novas medidas. «Estas, que uma vez mais espelham a desconsideração pelos estudantes UBIanos e as suas estruturas associativas, foram fortemente criticadas pela comunidade académica quer nas redes sociais, quer nos canais oficiais de comunicação com a UBI», lê-se no comunicado enviado às redações. No documento, a AUUBI e os seus núcleos de estudantes fazem «sugestões de alteração ao calendário letivo que verdadeiramente beneficiem os estudantes», como a «realização dos exames em regime à distância», e defendem que «o receio de fraude académica não se pode sobrepor à saúde pública».

Outra proposta é a recuperação do período de recurso dos exames, pois a associação académica considera ser «incompreensível o facto do Conselho Científico do Senado retirar novamente uma das oportunidades de avaliação dos alunos, prejudicando principalmente aqueles que pretendem completar o 1º ciclo de estudos e concorrer a mestrado». A AAUBI propõe ainda a «recalendarização dos exames para as épocas inicialmente definidas para os alunos de primeiro ano», pois «voltar atrás com a palavra, ao anunciar que os exames se iam realizar a partir de 1 de fevereiro caduca todo um planeamento de estudo realizado».