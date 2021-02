Presidente da Câmara de Almeida em isolamento profilático após contactar com funcionários infetados

O presidente da Câmara de Almeida está em isolamento profilático após contactar com funcionários do município que testaram positivo à Covid-19.

A informação foi divulgada pela edilidade, que dá conta da existência de 21 trabalhadores infetados até ao dia de ontem. António José Machado está em isolamento profilático por ter contactado com «18 dos 21 casos positivos registados», na mesma situação encontram-se mais cinco colaboradores.

«Todos os funcionários estão em situações estáveis de saúde e a recuperar», refere o município, num comunicado publicado nas redes sociais, onde se lê ainda que os serviços camarários estão a funcionar, «embora condicionados».

No mesmo documento, António José Machado afirma que «a situação pandémica é muito grave» no concelho, onde se «verifica uma disseminação acentuada em todas as camadas da população, como se pode verificar nos números catastróficos que temos em comparação com os números de início de janeiro ou mesmo em dezembro ou novembro».