Jovens da Guarda lançam plataforma para inovar a cidade

Plataforma de Inovação da Guarda surgiu com o intuito de incentivar os jovens a permanecer no interior, oferecendo-lhes condições laborais

Um grupo de jovens guardenses uniu-se pelo mesmo objetivo: a dinamização e inovação da cidade. Surge então a “Plataforma de Inovação da Guarda”, que foi lançada na noite de segunda-feira.

O projeto foi lançado em março, no primeiro confinamento, mas só agora está a ser divulgado oficialmente para todos os interessados em aderir. «A ideia surgiu muito organicamente», adianta Raquel Jorge, “team leader” do departamento de comunicação da plataforma. O facto de, em plena pandemia, três amigos regressarem à Guarda implicou «pensar naquilo que falta na nossa cidade» e depois de alguma «reflexão e conversação o Rúben Silva, o Pedro Lopes e a Margarida Ribeiro» decidiram falar com diversas entidades e criar um projeto cujo objetivo principal é mostrar que «é possível, jovens que lá estão fora regressarem à nossa cidade para trabalhar», afirma Raquel Jorge. «Queremos criar um ecossistema empreendedor, ou seja, fazer com que apareçam mais entidades que facilitem a informação aos jovens, nomeadamente formação de contabilidade, de gestão financeira e de investimento», consolida o presidente da direção.

Para Rúben Silva, a criação de um projeto como estes na Guarda só é possível devido «à qualidade dos jovens», pois considera que existem «jovens muito capazes», e à posição geográfica da Guarda, que acaba por ser «a entrada rodoviária em Portugal de quem vem da Europa e estamos a “dois passos” de Lisboa, do Porto e de Madrid». E numa altura em que o mundo laboral se está a tornar cada vez mais digital, a cidade mais alta «possibilita que consigamos trabalhar à distância, com a qualidade de vida que a cidade nos proporciona». O jovem empreendedor acredita que a iniciativa será «uma mais-valia» a todo os níveis, «não só para os jovens que querem abrir as suas empresas, mas também para aqueles que pretendem ter mais conhecimento de como funciona o mundo empresarial».

A “Plataforma de Inovação da Guarda” já tem como parceiras algumas empresas da região, nomeadamente empresas de formação e da área da contabilidade, que se mostraram recetivas e consideram «que já fazia falta algo como a Plataforma na Guarda», adianta Raquel Jorge. A Câmara Municipal também se tem mostrado disponível para ajudar no projeto. Quem quiser fazer parte do projeto pode fazê-lo através do e-mail geralpiguarda@gmail.com ou através do site oficial da Plataforma (www.pig.com.pt) onde existe uma ficha de inscrição disponível.