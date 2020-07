IKEA cria ponto de recolha na Guarda

A Guarda já tem um ponto de recolha Ikea, onde os clientes podem levantar, por 25 euros, os produtos comprados online na multinacional sueca de mobiliário e acessórios para a casa.

O serviço funciona na empresa de transportes Nobre e Marques, no lote 186 da Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial (PLIE) da Guarda. Desde esta terça-feira que as encomendas podem ser recolhidas, nos dias úteis, entre as 9 e as 12h3o e das 14 às 18h30.

A Guarda é o 15º ponto de recolha da Ikea em Portugal, existindo já em Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guimarães, Leiria, Madeira, Ovar, São Miguel (Açores), Setúbal-Palmela, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.