Beatriz Cardoso vence concurso “Mostra o que Vales” do La Vie Guarda

Beatriz Cardoso venceu o concurso de caça talentos “Mostra o que Vales”, organizado pelo centro comercial La Vie Guarda.

A jovem cantora ganhou um prémio monetário de 700 euros, enquanto Liliana Oliveira, segunda classificada, levou para casa 500 euros. Ana Lima fechou o pódio e levou para casa 250 euros. Este ano, a organização atribuiu pela primeira vez o Prémio Júnior, reservado a cantores com idades até aos 13 anos e que foi conquistado por Inês Borrego.

O júri foi composto por Dina Monteiro, Pedro Monteiro, António Pacheco e Igor Cardoso, pessoas ligadas à área musical. A edição 2020 do “Mostra o que Vales” teve início em junho e cumpriu as regras da DGS, tendo as eliminatórias e final sido transmitidas online.