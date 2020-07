Antigo Teatro Clube de Penamacor vai ser requalificado

As obras de reabilitação do antigo Teatro Clube de Penamacor, que está devoluto, já se iniciaram.

Com a requalificação do emblemático edifício, o concelho voltará a ter «um espaço de enorme valor para as suas atividades culturais», refere o município em comunicado. A obra foi adjudicada pelo valor de cerca de dois milhões de euros e é financiada em meio milhão de euros pelo Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) da vila.

A empreitada conta ainda com um apoio de cerca de 1,6 milhões de euros do IFRRU – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas. O Teatro Clube foi fundado pelos sócios do Clube de Penamacor e inaugurado a 14 de novembro de 1912, tendo sido utilizado como sala de teatro até 1940 e, até 1969, como cinema e teatro.