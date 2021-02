«Somos o maior fornecedor de cabos elétricos para automóveis do mundo e é aí que competimos»

P – A Coficab continua a ser a maior empresa do distrito, que comentário pode fazer sobre esta liderança regional?

João Cardoso – Não vemos a nossa vida empresarial como uma competição, pelo menos a nível regional. A Coficab é o maior fornecedor de cabos elétricos para automóveis do mundo e é nesse nível que competimos com os nossos concorrentes. A empresa sediada na Guarda tem mantido um nível de crescimento importante e esperamos chegar a uma faturação de 300 milhões de euros em 2021, dando emprego a mais de 800 pessoas.

P – Como tem sido o crescimento da Coficab?

J.C. – Temos crescido muito a nível de grupo, com uma média de duas novas unidades industriais por ano. A nível local temos consolidado com bastante sucesso a aposta que fizemos na eletromobilidade e conectividade, que penso serem as duas tecnologias base do futuro automóvel.

P – Neste período de pandemia o nível de crescimento manteve-se ou a Covid-19 travou o desenvolvimento da Coficab?

J.C. – Surpreendentemente mantivemos um ritmo de crescimento assinalável, sendo apenas afetados a nível de negócio durante os meses de março e abril de 2020. Mesmo neste ambiente complicado verificou-se que os produtos associados às duas tecnologias referidas anteriormente tiveram um crescimento de 300 por cento no ano transato.

P – A empresa tem agora duas plataformas industriais, em Vale de Estrela e na PLIE-Guarda, quantos trabalhadores tem neste momento entre as duas unidades?

J.C. – Temos atualmente cerca de 800 trabalhadores nessas duas unidades.

P – E como está o projeto de R&D que deverá ser o novo “motor” do grupo?

J.C. – O novo centro de R&D, que será dedicado a produtos ligados à conectividade e condução autónoma, deverá iniciar a construção até fim de abril deste ano e esperamos começar a atividade no prazo de um ano.

P – Quais são as vantagens da empresa por estar instalada no interior?

J.C. – Nenhuma.

P – E os constrangimentos mais relevantes por estar localizada na Guarda?

J.C. – Os mesmos de sempre, já referidos várias vezes, de modo respetivo: falta de mão- de-obra qualificada, falta de atratividade da região e da cidade, sendo muito difícil atrair talentos; e custos energéticos muito elevados, principalmente nas taxas de acesso às redes, o que retira competitividade à empresa.

P – E o futuro da Coficab na Guarda?

J.C. – Após a finalização deste processo em curso, penso que a Coficab na Guarda irá entrar num processo de estabilização e consolidação. Não me parece que seja possível crescer mais, mas estou seguro que a Coficab permanecerá na Guarda com um volume de negócios muito importante e o nível de emprego associado.