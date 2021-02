Celtejo lidera pelo segundo ano consecutivo

Tudo igual no topo do ranking das 50 maiores empresas do distrito de Castelo Branco, onde as primeiras seis sociedades de 2018 mantiveram as posições em 2019. A Celtejo continuar a liderar a lista graças ao crescimento do volume de negócios para 136,2 milhões de euros (+6,4 milhões face a 2018) e um lucro superior a 14,9 milhões de euros, o dobro do reportado no ano anterior, quando se verificou uma redução de cerca de 395 mil euros no volume de exportações.

A Danone manteve o segundo lugar com uma ligeira quebra do volume de negócios relativamente a 2018 (-682.736 euros) e do resultado líquido (-55.935 euros). Celtejo e Danone voltam a ser as únicas empresas do distrito de Castelo Branco com volumes de negócio superiores a 100 milhões de euros, enquanto a Navigator Tissue Ródão fecha o pódio e aproximou-se dessa barreira ao registar pouco mais de 91,3 milhões de euros (+4,2 milhões) e um lucro de cerca de 4,1 milhões de euros (-2,4 milhões). A Unidade Local de Saúde (ULS) de Castelo Branco é a quarta maior empresa do distrito apesar da quebra do volume de negócios e do agravamento dos prejuízos comparativamente ao ano anterior, que aumentaram cerca de 5,8 milhões de euros.

O segundo pior resultado líquido foi reportado pelo regressado Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), com cerca de 6,1 milhões de euros negativos. A unidade hospitalar sediada na Covilhã reentrou diretamente para a sétima posição atrás da Schreiber Foods Portugal e da Frulact, as duas últimas empresas a registar um volume de negócios superior a 50 milhões. O CHUCB fez descer um lugar à Paulo de Oliveira, à Palser e à Generventos, estas duas últimas com volumes de negócios da ordem dos 36 milhões de euros. Já a têxtil de Unhais da Serra (Covilhã) aumentou em cerca de 3,5 milhões de euros, enquanto o resultado líquido baixou 83.768 euros face a 2018.

No ano passado cinco empresas desceram de forma significativa no ranking, fruto das quebras do volume de negócios, com destaque para a Covipneus, que caiu 13 lugares e ocupa agora a 50ª e última posição da lista. Já a empresa de confeções Twintex desceu dez posições para o 33º lugar e a Talenter nove para 34º. Por sua vez, a Fitecom e a Scuvias caíram quatro lugares e a histórica Beralt Tin & Volfram desceu dois lugares para 19º. Inversamente, as maiores subidas de volumes de negócios – entre os 25 e 50 por cento – foram protagonizadas por quatro estreantes no ranking: a construtora Diamantino Jorge e Filho (36º) e a Carbus (42º), dedicada à montagem de autocarros, ambas da Sertã; a BeiraBaga (46º), que produz e comercializa frutos silvestres, e a J3LP (49º), fabricante de peças metálicas, ambas sediadas no concelho do Fundão.

Dezasseis das 50 maiores empresas do distrito de Castelo Branco estão sediadas no município da Covilhã, 12 laboram na sede do distrito e cinco no concelho da Sertã. O Fundão e Proença-a-Nova tem ambos quatro representantes. Já Vila Velha de Ródão conta apenas duas empresas, mas a Celtejo e a Navigator Tissue são responsáveis por um volume de negócios total superior a 227,5 milhões de euros. A Celtejo, a Frutlact (Covilhã) e a Unitom (Fundão), por esta ordem, são as maiores exportadoras do distrito de Castelo Branco, gerando um total de cerca de 167,6 milhões de euros.

50 maiores empresas do distrito de Castelo Branco (2019)