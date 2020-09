Vila Cortês joga em casa com o Águeda no arranque do Campeonato de Portugal

O Vila Cortês do Mondego vai estrear-se no Campeonato de Portugal em casa, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O primeiro adversário da equipa do concelho da Guarda é o Recreio de Águeda e a jornada inaugural está agendada para dia 20 deste mês. O Vila Cortês do Mondego integra a série D da prova, correspondente ao terceiro escalão do futebol nacional, e no dia 4 de outubro a formação guardense defrontará a Sanjoanense em São João da Madeira. Pelo meio ainda terá de disputar a Taça de Portugal, cujo sorteio da primeira eliminatória não foi ainda realizado.

Os jogos decorrerão à porta fechada, de acordo com a determinação da Direção-Geral da Saúde (DGS) devido à pandemia da Covid-19.