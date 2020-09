Almeida: Regulamento de cartão municipal “Mais +Família” em consulta pública

Está a decorrer o período de consulta pública do projeto de regulamento do cartão municipal “Mais +Família”, criado pela Câmara de Almeida.

Segundo o aviso publicado na semana passada no “Diário da República”, os interessados poderão consultar o documento na secção de atendimento da autarquia e na página da Internet do município. As sugestões, propostas e/ ou reclamações deverão ser apresentadas por escrito «no prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação do aviso no “Diário da República”, por via postal (Praça da Liberdade – 6350-130 Almeida), entregues pessoalmente nos serviços de atendimento do município ou por correio eletrónico (camara@cm-almeida.pt), com a identificação do remetente, morada e identificação fiscal», refere a Câmara de Almeida.