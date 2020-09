Município da Guarda cria bolsas para estudantes que escolham IPG e UBI

Os estudantes da Guarda que optem por frequentar o Instituto Politécnico local (IPG) ou a Universidade da Beira Interior (UBI) vão poder beneficiar de bolsas atribuídas pela autarquia no valor de 1.500 euros anuais.

O executivo municipal aprovou por unanimidade, na última sessão de Câmara, a criação de um regulamento de concessão de bolsas de estudo a alunos do ensino superior naturais do concelho, ou que nele residam há pelo menos quatro anos, que escolham frequentar aquelas duas instituições de ensino superior da área da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. De acordo com o regulamento, este apoio será liquidado em duas partes a cada candidato que reúna as condições necessárias para ser contemplado, sendo que o município prevê atribuir «entre dez a vinte bolsas, não cumulativas com outras existentes», especificou a autarquia. «É um apoio duplamente importante cujo fundamento é ajudar alunos que fazem parte de agregados familiares que não têm condições económicas suficientes», disse Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara, que com esta medida espera também contribuir para o aumento de alunos nos estabelecimentos de ensino superior da região.