O Vila Cortês do Mondego acerta calendário da série D do Campeonato de Portugal ao deslocar-se a Castro Daire este domingo.

O jogo em atraso relativo à quinta jornada vai opor o oitavo ao penúltimo classificado. A equipa do concelho da Guarda não competiu no último domingo porque o encontro com o Lusitano de Vildemoinhos foi adiado para 13 de janeiro. Na 9ª jornada, agendada para dia 20, o adversário é o Anadia, terceiro classificado.