Campeonatos da AF Guarda de regresso

Os campeonatos distritais de futebol e futsal da Associação de Futebol da Guarda estão de regresso este fim de semana.

As competições seniores são retomadas na terceira jornada após a suspensão das provas nos dois últimos fins de semana devido às restrições de circulação entre concelhos. Entretanto, a AF Guarda anunciou que vai criar um Campeonato de Esperanças sub-20, nas modalidades de futebol, masculino e feminino, e futsal, masculino. O objetivo é proporcionar aos jovens futebolistas do distrito «um enquadramento competitivo que lhes permita crescer e desenvolver as suas capacidades», justifica Artur Lobão, diretor técnico da associação guardense. Poderão participar atletas seniores sub-20 e de escalões inferiores desde que cumpram as normas regulamentares exigidas para o efeito. O campeonato deverá ter início em janeiro de 2021, sendo que o período de inscrições termina dia 15.