Sp. Covilhã soma segunda derrota consecutiva

O Sp. Covilhã somou na segunda-feira a segunda derrota consecutiva nas duas últimas jornadas da IIª Liga e caiu para o 10º lugar da classificação. O “carrasco” foi o Desportivo de Chaves, que venceu no Santos Pinto por 2-1 em jogo da 11ª jornada.

Vindas de derrotas e separadas por apenas um ponto, as duas equipas fizeram uma primeira metade equilibrada, jogada num terreno pesado, com chuva e vento muito forte, em que as ocasiões de golo escassearam. Neste período foi a formação da casa que criou primeiro perigo, num remate de Gui que saiu por cima da baliza. Joel Vital também tentou a sorte, mas acertou mal na bola. Como quem não marca sofre, o Chaves, que ainda não tinha assustado, chegou à vantagem na primeira vez em que rondou a baliza serrana. Léo Navacchio desviou um remate de Toro para canto, e na sequência, Artur Soares Dias assinalou grande penalidade de Daffé sobre Juninho. Chamado a converter, Zé Tiago não falhou aos 37’.

Após o intervalo, Capucho substituiu três jogadores no ataque e um no meio-campo, tendo o empate surgido num penálti provocado pelo corte de Bura com o braço de um remate do recém-entrado Inusah, que fez a sua estreia pelos serranos. Foi o “capitão” Gilberto que marcou aos 64’ e relançou o jogo. No minuto seguinte, Zé Tiago esteve perto do golo, enquanto, na outra baliza, foi Inusah quem obrigou Paulo Vítor a defesa apertada. O técnico flaviense também mexeu na equipa e acabou por recuperar a vantagem aos 80’, na sequência de um canto batido por Benny, que sofreu um desvio na área para Bura finalizar e selar a segunda derrota de Capucho para o campeonato, a terceira desde que chegou à Covilhã. O Arouca, quinto classificado, é o próximo adversário, em jogo agendado para dia 19.

Ficha de jogo

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto)

Árbitros assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

Estádio Santos Pinto, na Covilhã

Sp. Covilhã – 1

Léo Navachio, Jean Felipe, André Almeida, Joel Vital, Tiago Moreira, Gilberto, Lamine (Filipe Cardoso, 46’), Gleison, Enoh (Inusah, 59’), Gui Inters (Rui Areias, 59’) e Daffé (Deivison, 46’)

Treinador: Capucho

Chaves – 2

Paulo Vítor, Rafael Viegas, Rocha, Bura, João Reis, Nuno Coelho, Zé Tiago (Luís Silva, 74’), Jonathan Toro (Benny, 74’), Batxi (Guedes, 60’), Wellington e Juninho (João Teixeira, 87’)

Treinador: Carlos Pinto

Golos: Zé Tiago (37’, g.p.), Gilberto (64’,g.p.) e Bura (80’)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jean Felipe (28’), Gui (45’+1’), Deivison (46’), Joel Vital (61’), Toro (62’), Gleison (73’), Nuno Coelho (74’), João Reis (76’), Inusah (76’), Gilberto (83’), Juninho (84’) e João Teixeira (90’+4’).