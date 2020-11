Sp. Covilhã não perde há seis jornadas na IIª Liga

O Sp. Covilhã venceu o Casa Pia, por 1-0, no sábado, em Lisboa, em jogo da 9ª jornada da IIª Liga e já não perde há seis jornadas. Este foi o terceiro triunfo consecutivo dos comandados de Nuno Capucho, que ocupam o oitavo lugar.

Os visitantes surgiram mais pressionantes e durante o primeiro quarto de hora controlaram as operações. Aos 14’, o Covilhã podia ter inaugurado o marcador, mas Gleison e Daffe foram pouco lestos na hora de alvejar a baliza de Van der Laan, que se precipitou a sair de entre os postes e deixou a “porta aberta” para o golo. O susto serviu para o Casa Pia corrigir os espaços dados e, com Malik em destaque, passou a jogar mais tempo no meio campo dos covilhanenses. Contudo, a primeira ocasião de golo dos locais surgiu apenas nos primeiros segundos após o intervalo, com Zach a ficar “esquecido” ao segundo poste na sequência de um canto e a cruzar com perigo para a pequena área, sem que ninguém do Casa Pia conseguisse finalizar.

À beira dos 60’, o Sp. Covilhã teve outra boa oportunidade para fazer mexer o marcador, mas Zach esteve novamente em destaque, desta vez junto da baliza lisboeta e a cortar em cima da linha de golo certo após cabeceamento de Joel. O central serrano não marcou, mas foi dos seus pés que, aos 71’, saiu a assistência para o golo do Covilhã. Apanhando a defesa do Casa Pia em contrapé, Joel isolou Gleison na área, o avançado recebeu a bola no peito e de pé esquerdo não deu hipóteses a Van der Laan. A equipa de Nuno Capucho contentou-se com a vantagem alcançada em Pina Manique e até final montou quartel junto da sua defesa para travar as investidas do Casa Pia. O Sp. Covilhã só volta a jogar para o campeonato no dia 29, quando visita a Académica.

Ficha de jogo

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal)

Árbitros assistentes: Fábio Monteiro e Hugo Marques

Estádio Pina Manique, em Lisboa

Casa Pia – 0

Van der Laan, Martins, Zach, Arghus, Zolotic (Silvera, 82’), Alex (Sávio, 74’), Vítor Gonçalves, Romeu Ribeiro (Vitó, 74’), Poloni, Platiny e Malik (Djoussé, 77’)

Treinador: Filipe Martins

Sp. Covilhã – 1

Léo Navacchio, Tiago Moreira, André, Joel Vital, Jean Felipe, Gleison (Léo Cá, 80’), Gilberto (Areias, 80’), Lamine, Gui (Idris, 70’), Daffe (Deivison, 70’) e Enoh (Felipe Macedo, 88’)

Treinador: Nuno Capucho

Golos: Gleison (71’)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lamine (25’), Gilberto (60’), Romeu Ribeiro (63’), Silvera (83’) Enoh (86’) e Areias (87’).