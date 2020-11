Mário Patrão foi nono na Baja Portalegre

Mário Patrão (KTM) terminou a Baja Portalegre no nono lugar, a 13m42s do vencedor, o português Sebastian Buhler (Hero).

O piloto de Seia, seis vezes vencedor da mais importante prova de todo-o-terreno em Portugal, lamentou o facto da competição ter sido encurtada e não ter podido lutar por uma classificação melhor. «Foi pena serem tão poucos quilómetros para uma prova destas, mas é muita complicação junta, a Covid, a chuva, etc., e claro que, por vezes, o mais fácil é parar. A Baja foi encurtada em cerca de 70 por cento do seu percurso inicial e infelizmente fizemos mais quilómetros de estrada do que em especial», afirmou Mário Patrão no final desta jornada. O pódio das motos da clássica alentejana ficou completo com Joaquim Rodrigues (Hero) e Bruno Santos (Husqvarna), segundo e terceiro classificados, respetivamente.