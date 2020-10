O concelho do Sabugal vai receber, nos dias 24 e 25, uma prova de BTT do Troféu Race Nature, onde os concorrentes competem a solo guiados apenas por GPS individual, num percurso obrigatório. A prova, que vai ser constituída por duas etapas (a primeira no dia 24, com 80 quilómetros, e a segunda no dia seguinte, com 70 quilómetros), tem partida e chegada no castelo do Sabugal.