João Rodrigues vence primeira prova da Taça de Portugal

O guardense João Rodrigues (Casa do Povo de Abrunheira) impôs-se no arranque da Taça de Portugal de Enduro BTT, que começou em Castelo de Vide no domingo.

João Rodrigues dominou a prova de elite masculina ao ganhar folgadamente os dois primeiros percursos especiais cronometrados. O corredor da Guarda não foi o mais rápido no último troço, mas as prestações iniciais permitiram-lhe concluir a prova com 14s6’ de vantagem sobre o segundo classificado, José Oliveira (Axpo/FirsBike Team/Vila do Conde), e 40s1’ sobre o terceiro, Fábio Gil (Casa do Povo de Abrunheira).