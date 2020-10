Médicos do Centro denunciam «grave descoordenação clínica» na região

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) denunciou esta quarta-feira que existe na região uma «grave descoordenação clínica» na resposta à pandemia da Covid-19 nesta época do ano.

«Estamos, neste momento, a acompanhar a situação em tempo real e o panorama é grave: falta sistematizar procedimentos, falta uma coordenação supra-hospitalar do Ministério da Saúde para organizar toda a capacidade de resposta e as melhores práticas na resposta à Covid-19», alerta aquele organismo, em comunicado. Segundo o presidente da SRCOM, que reuniu com os diretores clínicos dos hospitais da região, «as unidades hospitalares estão a lutar sozinhas, sem rede, tal como o fizeram na primeira vaga».

Citado no comunicado, Carlos Cortes denuncia que o Ministério da Saúde «teve oportunidade para, ao longo de vários meses, se preparar» e considera que «reinou a passividade e o laxismo, já que é evidente que o trabalho ficou por fazer».

«Tendo em conta o número crescente de infeções, a cada dia que passa, e no sentido de fazer a sistematização do saber técnico, científico e clínico, a SRCOM quis conhecer com detalhe quais as capacidades de resposta das instituições de saúde e dos seus recursos humanos em caso de agravamento e de necessidade de um maior nível de resposta emergente», lê-se no comuinicado da Seção Regional do Centro.