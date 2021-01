Rui Coelho e CA Seia campeões nacionais

Rui Coelho (CA Seia) sagrou-se campeão nacional dos 50 quilómetros de marcha e foi terceiro classificado na distância de 35 quilómetros nos campeonatos realizados no domingo, em Porto de Mós.

A prova decorreu em versão adaptada devido à pandemia e marcada pelas baixas temperaturas. O sportinguista João Vieira voltou a demonstrar a supremacia nos 35 quilómetros ao conquistar o título – o sexto – em 2h39m47s. O segundo classificado, Hélder Santos (Leiria Marcha Atlética) cortou a meta 13 minutos depois, após um despique interessante com Rui Coelho, que fechou o pódio com o tempo de 2h54m27s. A corrida contou com a participação de vários atletas colombianos, um dos quais, José Montaña, terminou à frente de João Vieira com a marca de 2h37m05s. Nos 50 quilómetros, o atleta de Seia aproveitou uma paragem forçada de Hélder Santos para tomar a dianteira e garantir o primeiro título nacional da carreira na sua estreia nesta distância. Com o tempo de 4h11m27s, Rui Coelho venceu com quase quatro minutos de vantagem sobre o leiriense. Coletivamente, o título foi para o Centro de Atletismo de Seia, com 18 pontos.