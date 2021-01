Guarda 2000 perde no arranque do Nacional da IIª Divisão feminina de Futsal

Foi madrasta a estreia da Guarda 2000 no Nacional da IIª Divisão de futsal feminino. No domingo, as guardenses perderam 3-2 na deslocação à Maia com a equipa local.

As comandadas de Marco Santos tiveram uma boa prestação, tendo beneficiado de várias oportunidades para marcar, mas pecou na finalização e acabou por deixar escapar a vitória nos instantes finais. A segunda jornada está marcada para este sábado, mas a entrada do país em novo confinamento pode levar ao adiamento do encontro com a Académica de Coimbra, que venceu o grupo das guardenses da Taça de Apuramento, no pavilhão municipal de S. Miguel. No Nacional da IIª Divisão masculina, o GD Sameiro recebeu e venceu o Gigantes de Mangualde por 4-3 e, a uma jornada do fim da primeira fase do campeonato, está em boas condições para garantir a manutenção. A equipa do concelho de Manteigas terá de ganhar na deslocação a Travassô, último classificado do grupo, e esperar pelos resultados do Cariense e do GD Mata.