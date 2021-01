O que fecha e fica aberto a partir de sexta-feira

Durante o novo confinamento vão manter-se abertos os serviços que estiveram a funcionar em março e abril. Fecham os cabeleireiros, barbearias e ginásios, tal como os espaços culturais, enquanto os restaurantes e cafés só poderão trabalhar com “take away”.

As cerimónias religiosas são permitidas cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) e os serviços públicos continuarão abertos, mas com marcação prévia. Também os supermercados e mercearias funcionarão dentro da normalidade possível. Já os campeonatos profissionais de futebol vão prosseguir, permanecendo sem público.

António Costa garantiu que as medidas adotadas vão ser revistas de 15 em 15 dias. No entanto, considerou que «seria iludir os portugueses dizer que tenho a esperança que em 15 dias possamos estar a aliviar estas medidas».