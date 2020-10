Rampa da Covilhã no fim de semana

O Campeonato de Portugal de Montanha regressa à Covilhã este fim de semana com a Rampa da Covilhã/ Serra da Estrela.

A prova é organizada pelo CAMI Motorsport, em parceria com a autarquia, e faz parte das comemorações dos 150 anos da elevação da Covilhã a cidade. Participam os melhores pilotos portugueses da especialidade que vão lutar contra o cronómetro em três subidas num traçado de 5.240 metros. A classificação final resultará do somatório dos dois melhores tempos. A Rampa da Covilhã pontuará também para o Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, o Campeonato de Portugal Legends Montanha, a Taça de Portugal de Clássicos de Montanha e a Taça de Portugal de Montanha 1300. A prova tem o aval da Direção-Geral de Saúde, que validou o plano de contingência para o evento.