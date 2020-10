Caso de Covid-19 no Agrupamento de Escolas de Belmonte isola 5 professores, 7 alunos e duas auxiliares

Um caso positivo de Covid-19 no Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, em Belmonte, levou ao isolamento de cinco professores, dois assistentes operacionais e sete alunos, que terão ainda que efetuar testes de despistagem.

A situação foi confirmada pela direção escolar no site do Agrupamento, mas sem especificar se o doente é um aluno, um professor ou uma auxiliar. Na nota publicada recomenda-se ainda «a auto monitorização dos sintomas da Covid-19 antes dos alunos, professores e funcionários (ou outros utentes) se dirigirem à escola, nomeadamente se têm sintomas de tosse, febre ou falta de ar, conforme as indicações da Direção-Geral de Saúde».