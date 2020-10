Guarda: Cláudio Heitor Rebelo eleito vice-presidente da Federação do PS

Cláudio Heitor Rebelo, militante da Mêda e atual chefe de gabinete da secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes, foi eleito vice-presidente da Federação do PS da Guarda.

A proposta de Alexandre Lote, líder distrital, foi ratificada pela comissão política distrital (CPD) que reuniu na passada quinta-feira, de forma presencial e por videoconferência, no auditório dos Serviços Centrais do IPG. Nesta primeira sessão do novo mandato foi também eleito o Secretariado Federativo, que será composto por Cláudio Rebelo, Cristina Sousa, Armando Almeida, Bruno Veiga, Inês Carvalho, Bruno Costa, Nélia Faria, Daniel Osório, Jorge Brito e Rita Mendes. A CPD confirmou ainda Ana Mendes Godinho como presidente da mesa da comissão política distrital. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tem como secretários Carlos Filipe Camelo, presidente da Câmara de Seia, e António Monteirinho, presidente da concelhia da Guarda. Os dirigentes sufragaram também quatro moções setoriais apresentadas pela Juventude Socialista sobre ambiente, ensino superior, organização interna do partido e trabalho remoto, que transitaram do último Congresso Distrital de Seia.