Prova de Drift cancelada em Pinhel após DGS não autorizar a presença de público

O município de Pinhel e o Clube Escape Livre acabam de cancelar a realização da prova do Campeonato de Portugal de Drift e Taça Internacional, previstas para 22 de 23 de agosto, na “cidade-falcão”.

A decisão foi divulgada esta sexta-feira pela autarquia com a justificação de que a competição não teve autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS) para decorrer com a presença do público devido às medidas para conter a pandemia da Covid-19.

«O facto de não poder ter público, aliado à rigorosa e criteriosa gestão do orçamento municipal e ao facto de não ser possível garantir as condições de segurança e de minimização do risco causado pela aglomeração indisciplinada de pessoas, que manteriam a vontade de assistir à prova, ainda que fora do circuito, levam a que o município de Pinhel se veja obrigado a cancelar a realização das provas de Drift que estavam agendadas», lê-se num comunicado enviado a O INTERIOR.

No mesmo documento, a Câmara pinhelense lamenta que a DGS não tenha tido «o mesmo critério» e permitiu a realização de uma prova de Drift com público na Marinha Grande, no início de julho. A edilidade presidida por Rui Ventura estranha também que já tenham sido vendidas «largas dezenas de milhares de bilhetes» para a realização dos grandes prémios de Fórmula 1 e Moto GP, agendados para o Algarve em outubro e novembro.

Também a autorização para a realização da Festa do Avante é evocada para sustentar que «o critério para a autorização dos eventos não pode deixar de ser único e aplicável a todo o país. A DGS não pode ter critérios distintos para situações semelhantes. O Governo não pode, por ação ou omissão, fazer uma gestão discricionária da situação», critica a Câmara de Pinhel, que sublinha que esta decisão vai causar «graves prejuízos» às unidades turísticas e à economia local.