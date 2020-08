Banhos “desanconselhados” na Praia Fluvial de Unhais da Serra (Covilhã)

Os banhos estão temporariamente «desaconselhados» na praia fluvial de Unhais da Serra (concelho da Covilhã) segundo aviso da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Em causa estão análises feitas à água que confirmaram a presença de uma bactéria.

De acordo com José Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de Unhais da Serra, a explicação reside na diminuição do fluxo de água que se regista este ano e na presença de «cerca de 1000 vacas» que pastam no vale e que acabam por contaminar a água. Segundo o responsável segunda-feira será feita nova análise, que irá ditar as medidas necessárias a tomar. «Se o resultado for negativo tudo bem, mas se for positivo a praia [fluvial] terá mesmo de ser interditada a banhos», disse ainda José Guerreiro que destaca que o local continua a poder ser frequentado para convívios e lazer.

Os banhos estão desaconselhados até à próxima segunda-feira.