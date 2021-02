Meias finais da Taça de Portugal: Eliminatória a meio!

Guerreiros do Minho e Dragões proporcionaram mais um duelo bastante emotivo, e com muita polêmica. As expulsões diretas de Luís Diaz e Uribe do lado do Porto, e o golo tardio de Fransérgio para o Braga, foram a expressão de um ambiente de cortar à faca. O médio brasileiro respondeu ao golo madrugador de Taremi, aos 10 minutos, que deu vantagem na eliminatória aos portistas durante 80 minutos, antes de se verem reduzidos a 9. A partir daí, a pressão foi tal sobre a defesa azul e branca, que os Bracarenses conseguiram chegar a um empate dramático aos 90+12. Esta primeira mão fica marcada pela lesão do promissor central minhoto, David Carmo, que não deve jogar mais esta época. Deste modo, ambas as equipas vão ter de decidir na segunda mão, com baixas importantes, no Dragão.

Passando à segunda meia-final da Taça, o sorteio já tinha deixado o Benfica a sorrir, e acabou por justificar essa felicidade. No reduto do Estoril, da Segunda Liga, os encarnados até entraram a perder. Aos 23 minutos encaixava o 1-0, da autoria André Vidigal e a reviravolta nem foi assim tão fácil. Já com Jorge Jesus no banco de suplentes, as Águias deram finalmente a volta ao resultado com os golos de Darwin Nuñez aos 44 e 77 minutos, e de Seferovic aos 68 minutos, que estabeleceram uma vantagem confortável para projetar o jogo da segunda mão, no Estádio da Luz. O Benfica apresenta melhorias e dificilmente a formação do Estoril contraria o favoritismo dos Lisboetas no segundo encontro na Luz.