Criada rede de turismo de natureza “Côa Selvagem”

Doze empresas são as primeiras a integrar a “Côa Selvagem”, uma rede de turismo de natureza do Grande Vale do Côa dinamizada pela Rewilding Portugal e lançada no final de janeiro.

O projeto destina-se a concertar sinergias entre os negócios locais de produtos artesanais, alojamento, restauração e empresas de animação turística, sobretudo as orientadas para a visita de espaços naturais e observação de fauna, e contribuir para promover aquela região do distrito da Guarda como «destino de excelência» no turismo de natureza. «Localizado entre o rio Douro e a serra da Malcata, o Grande Vale do Côa é uma região com um património natural, cultural e histórico impressionante. Com gravuras pré-históricas, espécies ameaçadas, tradições antigas e paisagens espetaculares, esta região é uma joia ainda pouco conhecida em Portugal e com muito para descobrir», referem os promotores.

Os parceiros são a A2Z, Ambieduca, Casas de Villar, Casa da Cisterna, Casa Villar Mayor, Flor Alta, Matreira, DreamOverland, Miles Away, WildCôa, WildlifePortugal e Rotas e Raízes. Para Daniel Veríssimo, técnico de Empreendedorismo da Rewilding Portugal, «os membros da rede estão a receber consultoria e apoio por parte da Rewilding Portugal, tanto no desenvolvimento de estratégias para o futuro e criação de novos produtos/serviços, como na parte do marketing digital e disseminação das ofertas. Esperamos que esta colaboração entre uma organização de conservação da natureza e o setor privado possa trazer bons resultados para a região». Entretanto, já estão a ser desenvolvidas diferentes ofertas turísticas para conhecer a rede “Côa Selvagem” e os pacotes turísticos estarão disponíveis na European Safari Company e na Impact Trip, sendo que as marcações poderão ser feitas na Primavera/ Verão deste ano se a situação com a pandemia melhorar.