Guarda assinala Carnaval online

A Câmara da Guarda vai assinalar o Carnaval no domingo com iniciativas online que recordam edições anteriores do “GuardaFolia”.

Anualmente, no Domingo Gordo realiza-se o Desfile e Julgamento e Morte do Galo, mas este ano o evento não sairá à rua devido à pandemia causada pela Covid-19. Em contrapartida, a autarquia optou por assinalar a iniciativa online, «de uma forma simbólica, através da plataforma TMG360º e das redes sociais do município».

Assim, no próximo dia 14, além de serem recordadas as edições anteriores das Tabernas do Entrudo, do desfile das escolas, ou da “FunRun”, «ao final da tarde haverá o lançamento de um “medley” do desfile carnavalesco», adianta a Câmara guardense em comunicado enviado a O INTERIOR.

No mesmo documento, o município adianta que, «ainda em 2021», o Julgamento do Galo, «com as devidas adaptações, poderá ser integrado num eventual programa de verão», estando, para tal, «a criar um espetáculo de rua assente neste costume que junta duas tradições seculares das aldeias do concelho da Guarda: a queima do Entrudo e o jogo do galo».