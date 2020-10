Tempestade Bárbara provoca inundações e quedas de árvores no distrito da Guarda

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda registou esta tarde pouco mais de uma dezena de ocorrências no distrito devido à passagem da tempestade Bárbara.

Tratou-se sobretudo de inundações de estruturas e de quedas de árvores, que «não provocaram prejuízos graves, tendo sido apenas apurados danos materiais», adiantou fonte do CDOS. A tempestade Bárbara colocou a região sob aviso amarelo desde o final do dia de ontem. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém para esta noite a previsão de chuva intensa e vento forte, com a possibilidade de atingir os 130 km/h nas terras altas.