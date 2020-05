IIª Liga termina a dez jornadas do fim

Ao contrário do campeonato principal, a época da IIª Liga foi dada como terminada com Nacional e Farense, os dois primeiros classificados, a serem promovidos à Iª Liga. A decisão foi divulgada na quinta-feira pelo primeiro-ministro após o Governo ouvir a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Profissional.

A prova tinha ainda dez jornadas por disputar, sendo que o Sp. Covilhã ocupava o 11º lugar da classificação aquando da paragem do campeonato, a 12 de março, com 32 pontos (9 vitórias, 5 empates e 10 derrotas). Já os despromovidos deverão ser o Cova da Piedade e o Casa Pia, o que deverá levar aos protestos formais destas duas equipas. A decisão foi conhecida na terça-feira. Para compensar os clubes que se vão manter neste campeonato, a FPF anunciou que vai disponibilizar cerca de 1,5 milhões de euros ao antecipar as verbas para infraestruturas, comparticipadas em partes iguais pela Liga e pela Federação, da próxima temporada. Este montante integra o fundo que incentiva os clubes à melhoria das condições dos estádios, mas que, excecionalmente, pode ser usado para outros fins, anunciou a estrutura federativa.

Entretanto, doze clubes da IIª Liga, entre os quais o Sp. Covilhã, assinaram um comunicado conjunto a elogiar a intervenção de Fernando Gomes, presidente da FPF, na resposta à crise originada pela pandemia e consequente fim desta competição. «Foi graças ao seu empenho na salvação do futebol português, à forma célere e enérgica das suas ações e à solidariedade com os clubes em geral e, em particular, com os clubes da LigaPro, que se criaram condições que nos permitem enfrentar uma situação extrema de uma forma mais segura e protegida», pode ler-se no documento. Os subscritores manifestam ainda «gratidão» ao dirigente federativo e agradecem também a Pedro Proença, presidente da Liga, reconhecendo que «tudo tem feito e fará na procura do maior consenso possível». Além do emblema serrano, assinaram o comunicado o Nacional, Farense, Vilafranquense, Leixões, Chaves, Cova da Piedade, Académico de Viseu, Casa Pia, Oliveirense, Penafiel e Varzim.