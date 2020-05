A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) da Guarda vai reabrir ao público quinta-feira.

Segundo a Câmara Municipal da Guarda, a reabertura da BMEL surge no seguimento do Plano de Desconfinamento aprovado em Conselho de Ministros, no dia 30 de abril, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, e haverá uso obrigatório de máscara de proteção.

A autarquia refere em comunicado que a BMEL irá estar aberta de segunda a sexta-feira das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30.