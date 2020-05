Pinhel regista mais dois infetados e ultrapassa os 30 casos de coronavírus

Há mais dois doentes com Covid-19 no concelho de Pinhel, registados na terça-feira, o que faz aumentar o número de casos para 223 na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. Não havia novos infetados desde 29 de abril.

Segundo o relatório da situação epidemiológica divulgado ao final do dia de ontem, já depois do fecho da edição desta semana de O INTERIOR, havia 164 doentes recuperados (mais 6 que na segunda-feira), 35 casos acompanhados aos domicílio, 48 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (USP) e 5 pessoas com alta para vigilância clínica. A ULS registou ainda 10 doentes internados, dois dos quais nos cuidados intensivos (mais um que na segunda-feira).

Por concelhos, manteve-se a situação, exceto em Pinhel, que conta agora 31 infetados e 6 óbitos. Almeida (6), Celorico da Beira (8), Figueira de Castelo Rodrigo (2), Fornos de Algodres (3), Gouveia (23 e 5 óbitos), Guarda (18), Manteigas (7) , Seia (11 e 1 óbito), Trancoso (22) e Vila Nova de Foz Côa (92 e 8 óbitos). Neste último concelho há agora 76 doentes recuperados. A ULS ressalva que existem casos reportados que actualmente residem fora dos concelhos da região.