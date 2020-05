Guarda Unida cancela provas de Perícia até ao final de julho devido à pandemia

O departamento de Desportos Motorizados do Guarda Unida Desportiva (GUD) anunciou o cancelamento das provas automobilísticas que deveria organizar até 31 de julho por causa da pandemia da Covid-19.

A primeira competição, a Perícia do Sabugal, estava agendada para este domingo e contava para o Troféu Raiano da modalidade. «Analisando todas as circunstâncias e numa atitude responsável de respeito pelo desporto automóvel, mas principalmente pela saúde pública, o GUD, depois de consultada a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e de acordo com os diversos parceiros, tomou a iniciativa de anular, com caráter definitivo para 2020, todas as competições até 31 de julho e ainda a Perícia de Cavez – Cabeceiras de Basto, que se realizaria a 8 de agosto», informou o Guarda Unida em comunicado enviado a O INTERIOR.

Esta época o clube tem agendadas mais cinco provas, a saber as Perícias da Mêda (15 de agosto) e da Guarda (4 de outubro), do calendário do Campeonato de Portugal; a Perícia de Pinhel (2 de agosto), a Regularidade Sport Plus Rali do Caldeirão-Guarda (6 de setembro) e a Seia Drag Racing (18 de outubro), que terá lugar no aeródromo da cidade serrana e conta para o Campeonato de Portugal da modalidade. «Contando com a compreensão de todos, pilotos, parceiros, patrocinadores e amantes do desporto automóvel, assumimos o compromisso de voltar com todas estas provas em 2021», anuncia o GUD.