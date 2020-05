Docente da UBI vence Prémio João Lobo Antunes em Bioética

Francisco Goiana-da-Silva, docente da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, venceu a edição deste ano do Prémio João Lobo Antunes em Bioética, um galardão promovido pelo Ministério da Saúde para destacar trabalhos de investigação em temas de ética, nos domínios da medicina, saúde pública, saúde em geral, biologia e ciências da vida.

O prémio foi atribuído pelo trabalho “Desinformação e Saúde: uma perspetiva bioética”, que Francisco Goiana-da-Silva assina juntamente com João Marecos, advogado e cocriador da página “Os Truques da Imprensa Portuguesa” (2015), um projeto de referência na área da desinformação em Portugal, que tem mais de 200 mil seguidores. Os autores contaram ainda com a colaboração de Oliver Bartlett, professor universitário na área da ética, na Universidade de Maynoth.

O estudo, desenvolvido antes da escalada global do coronavírus, chama a atenção para os efeitos nefastos da má informação sobre saúde, espalhada quer por media tradicionais, websites e publicações de variedades, quer pela nova vaga de “influencers”, e para os perigos decorrentes de uma nova forma de obter informação sobre saúde. Com base neste trabalho, os autores vão, nas próximas semanas, iniciar uma colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS) para o desenvolvimento de ferramentas de combate à desinformação em saúde.