Gabriela Santos vence na Taça de Portugal de marcha

Gabriela Santos, atleta sub-16 da ACR Senhora do Desterro (São Romão, Seia), venceu a prova dos 5.000 metros de sub-18 da Taça de Portugal de Marcha Atlética, que decorreu em Albufeira no sábado.

A marchadora cumpriu a distância em 26m48s, menos 19 segundos que a segunda classificada, Carolina Dias, juvenil do Núcleo Sportinguista de Almada. A veterana Alexandra Lamas, também da ACRSD, foi quinta na prova principal de 10.000 metros, com o tempo de 54m06s, ganha pela bracarense Vitória Oliveira em 46m48s. Já Pedro Martins, outro veterano da Senhora do Desterro, concluiu os 10.000 metros masculinos na quarta posição com a marca de 53m06s. A corrida organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo, foi ganha por Manuel Marques, do AC Póvoa de Varzim. No domingo teve lugar, em Palmela, o Campeonato de Portugal de Maratona, onde se destacou Gabriel Macchi (GCA Donas, Fundão) com um 13º lugar e o tempo de 2h54m16s. A vitória final foi para Luís Saraiva (SC Braga) com a marca de 2h18m08s.