Sp. Covilhã continua em jejum de vitórias

Mafra e Sp. Covilhã empataram a dois golos, no sábado, em jogo da 30ª jornada da IIª Liga, que ficou decidido no primeiro tempo. Com esta igualdade, as duas equipas somaram a sexta partida sem ganhar, tendo os serranos regressado ao 12º lugar da classificação com 32 pontos.

A primeira parte foi de grande qualidade e a eficácia de parte a parte foi nota dominante. Logo aos 4’, Andrézinho deixou um primeiro aviso, num remate de fora da área, e aos 11’ foi Camará a inaugurar o marcador para o Mafra com um remate forte, sem hipóteses de defesa para Léo Navacchio. Contudo, a vantagem “saloia” não durou muito e, três minutos depois, o Covilhã empatou, numa jogada em que brilharam os centrais Jaime e André Almeida. Na sequência de um livre na direita do ataque serrano, os locais não conseguiram aliviar e Jaime cruzou para o centro da pequena área, onde André Almeida foi mais rápido e empurrou a bola para a baliza de Godinho. O Mafra não baixou os braços e voltou a marcar aos 22’, numa jogada iniciada por Camará e concluída por Andrézinho, ao segundo poste, após cruzamento perfeito de Carlos Daniel.

A resposta dos serranos surgiu aos 39’ numa jogada de entendimento do ataque após uma recuperação de bola a meio campo. O esférico chegou rapidamente a Jean Felipe, que, na direita, cruzou para Wendel marcar o seu primeiro golo na prova com um remate de primeira. Depois de uma primeira parte intensa e de bom futebol, o segundo tempo foi bem mais calmo e a primeira oportunidade de golo aconteceu aos 60’, mas Enoh “esbarrou” em duas grandes defesas de Godinho. Dez minutos depois, o Mafra, que acabou o encontro reduzido a 10 devido à expulsão por acumulação de amarelos do recém-entrado Kaká, também podia ter marcado, mas o remate de Gui Ferreira foi travado por Léo Navacchio. O guardião serrano teve depois um descuido na defesa a um livre, mas que acabou por emendar a tempo, com a bola a “cheirar” a linha de golo.

Mafra – 2

Camará (11’)

Andrézinho (22’)

Sp. Covilhã – 2

André Almeida (14’)

Wendel (39’)

Estádio Municipal de Mafra

Mafra: Godinho, Nuno Campos, João Miguel, Pedro Barcelos, Gui Ferreira (Bruno Fonseca, 83’), Ismael, Andrézinho (Fidelis Irhene, 84’), Cuca, Carlos Daniel (Kaká, 73’), João Graça (Okitokandjo, 72’) e Camará (Rodrigo Martins, 90’+4’)

Treinador: Ricardo Sousa

Sp. Covilhã: Léo Navacchio, Jean Felipe, André, Jaime, Joel Vital, Tiago Moreira, Gilberto, Filipe, Jorge Vilela (Hanan, 78’), Wendel (Areias, 90’+1’) e Enoh (Léo Cá, 90’+3’)

Treinador: José Bizarro

Ação Disciplinar:

Cartão amarelo para Jorge Vilela (60’), Kaká (74’ e 76’), Wendel (79’) e Godinho (81’). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Kaká (76’)

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga)

Árbitros assistentes: Bruno Rocha e Leonel Ferreira