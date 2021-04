António Correia vence nas Single Seater Series

António Correia iniciou da melhor forma a terceira época nas Single Seater Series ao vencer a categoria PT da primeira corrida, disputada no fim de semana no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

Ao volante do Funspeed FS, o jovem fundanense foi segundo da geral e ganhou a categoria PT na Corrida 1, vencendo depois as duas corridas seguintes onde rubricou a volta mais rápida em ambas. Com este resultado, António Correia começa bem a luta por mais um título neste troféu. «O meu objetivo era somar bons pontos para o campeonato, onde importa ser regular. Mas tudo acabou por correr melhor, com três vitórias na categoria PT e duas à geral», declarou o piloto no final desta jornada bracarense.