David Rodrigues desce para 24º na Volta a Portugal

O guardense David Rodrigues terminou este domingo a penúltima etapa da Volta a Portugal na 48ª posição e complicou a possibilidade de ficar no top 25 final da prova.

Isto porque amanhã a edição especial da Volta termina em Lisboa com um contrarrelógio individual que vai ligar a Ribeira das Naus à Praça do Comércio, num total de 17,7 quilómetros, modalidade que não é a especialidade do ciclista da Rádio Popular-Boavista.

Este domingo o pelotão cumpriu 161 quilómetros entre Loures e Setúbal, onde o guardense cortou a meta a 9m05s do vencedor, António Carvalho (Efapel), e voltou a cair na classificação geral. A um dia do final da prova, David Rodrigues é 24º, a mais de 18 minutos de Amaro Antunes (W52-FC Porto).

O líder da Volta manteve distâncias de 13 segundos para Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), segundo classificado, e de 1m13s sobre o espanhol colega de equipa Gustavo Veloso. O contrarrelógio final vai ser decisivo para a classificação final da principal competição portuguesa de ciclismo.