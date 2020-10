Guarda: Jornadas de Fotografia adiadas para outubro de 2021

As IV Jornadas de Fotografia da Guarda, previstas para 17 de outubro, foram adiadas para daqui a um ano, anunciou o Fotoclube local.

Segundo os organizadores, a decisão foi tomada «considerando o atual quadro da pandemia relacionada com a Covid-19, bem como as diretrizes da Direção-Geral da Saúde e os condicionalismos resultantes do estado de contingência». O Fotoclube acrescenta que ainda foram equacionadas alternativas para a sua realização, através de plataformas digitais, mas tal não permitiria atividades complementares como uma exposição de fotografia, uma mostra de equipamentos fotográficos e a apresentação de um livro.