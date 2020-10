Adalberto Carvalho expõe no castelo de Pinhel

Adalberto Carvalho mostra a sua arte no castelo de Pinhel até 31 de outubro. Intitulada “Naturezas Vivas”, a mostra resulta de uma seleção da sua vasta obra no domínio das paisagens, nas quais «evita deliberadamente os grandes planos associados ao horizonte longínquo para enfatizar os efeitos da luz, da contraluz e dos reflexos».

Adalberto Carvalho nasceu na Guarda em 1965 e é professor de Educação Física no Agrupamento de Escolas de Pinhel. Assumindo a pintura como um passatempo, expôs pela primeira em 1997, na Casa do Povo de Santa Cruz (Madeira), numa mostra coletiva. Desde então tem exposto individualmente, sobretudo na Guarda. Em Pinhel, o seu trabalho pode ser visto em horário de expediente numa iniciativa promovida pela autarquia.