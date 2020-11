Corta-mato de S. Martinho domingo na Guarda

A Associação de Atletismo da Guarda agendou para este domingo o 31º Corta-Mato de S. Martinho, que será corrido no Parque Urbano do Rio Diz, na cidade mais alta, com provas para todos os escalões etários.

Este ano, devido à pandemia, as inscrições são limitadas a 80 atletas, que terão que cumprir várias regras, como entregar um termo de responsabilidade, medir a temperatura corporal antes do início da prova e usar a máscara na linha da partida e até 50 metros depois. O corredor deverá colocá-la novamente no final. As partidas serão efetuadas de forma faseada e por séries de cinco atletas, com intervalo de um minuto. Durante a prova, os participantes não poderão correr juntos e as ultrapassagens deverão ser feitas com 2 metros de distância do ultrapassado, que devem desviar-se «o máximo possível e diminuindo o ritmo da sua corrida, se for mesmo necessário», estipula o regulamento. As inscrições terminam esta quinta-feira e podem ser feitas através do link https://forms.gle/BhiwybpL3QZ7dJ9g8 .

Tal como no ano passado, o Corta-Mato S. Martinho será aproveitado pela ANDDI – Portugal (Associação Nacional de Desporto para a Deficiência

Intelectual) para realizar o seu Campeonato de Portugal de Cross Curto, a Taça Nacional de Corta-Mato e um torneio de atividade adaptada.